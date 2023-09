El vídeo de Bad Bunny perreando que ha paralizado a las redes

Bad Bunny es un artista que no se cansa de sorprender; aunque, a veces, esas sorpresas no convenzan a todos sus fans. Hay millones de personas en todo el mundo que están dispuestos a seguir al cantante hasta el fin del mundo, y que están pendientes de cada una de sus novedades. Precisamente por eso no es de extrañar que este vídeo del artista perreando haya tardado apenas unas horas en ser todo un fenómeno viral.

En un primer momento, hay quienes han dudado de que la persona que sale en el vídeo sea él, ya que en ningún momento se le ve la cara, pero la mayoría de sus fans han preferido suponer que es Bad Bunny el que perrea tan duramente en este vídeo. Teniendo en cuenta que es el autor de un hitazo como 'Yo Perreo Sola', resulta menos sorprendente que se haya decidido a compartir públicamente su talento para este conocido y sugerente movimiento de baile.

Sobra decir que muchas de las reacciones a este vídeo viral han estado demasiado subidas de tono: cuando una persona acumula decenas de millones de seguidores, es de suponer que muchos de ellos se sientan atraídos por ella. No hay más que ver la locura que supuso la semana pasada el selfie desnudo de Bad Bunny para darse cuenta de que hay quienes lo ven como todo un 'sex symbol'.

Eso sí, parece que quienes tuvieron la suerte (o la desgracia, según se mire) de estar cerca de él en ese momento aprovecharon la oportunidad al máximo: el toqueteo cundió rápidamente, y ya hay quienes han manifestado su envidia hacia los asistentes de esta fiesta. Mientras tanto, otros muchos antiguos fans del artista han expresado su decepción, ya que esta es una faceta de Bad Bunny que encaja poco con la imagen que proyectaba en sus primeros años de trayectoria. ¡Pero un verdadero fan solo se preocupa de que el artista que le gusta sea feliz y viva libre!