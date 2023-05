Todas las referencias a Kendall Jenner en el videoclip de 'Where She Goes' de Bad Bunny

2023 no empezó con buen pie para Bad Bunny (eso de manifestar un año "bien cabrón" le salió fatal), pero con el paso de los meses el artista ha ido recuperando las ganas de volver a sacar nuevos proyectos. Su reciente relación con Kendall Jenner habría sido la inspiración perfecta para empezar la nueva era que está por venir, y no son pocas las referencias que le ha dedicado el puertorriqueño a su novia en el videoclip que acaba de lanzar para su single 'Where She Goes'. Bajo la dirección de Stillz, se trata de una de las producciones audiovisuales más espectaculares que ha lanzado el cantante hasta la fecha.

Quienes conozcan un poco a Kendall Jenner y su historia, habrán detectado rápidamente una de las referencias más evidentes de este videoclip: Bad Bunny se encuentra con una mujer vestida en ropa interior y con alas de ángel, tal y como lo hacían las modelos de Victoria's Secret cuando estos desfiles todavía se celebraban. Kendall Jenner fue una de las últimas modelos que se convirtió en parte del cast permanente de estos momentos tan virales del mundo de la moda.

También se han colado algunas referencias a los gustos y rasgos de Kendall Jenner: se pueden ver varios planos diferentes de un escorpión (Kendall nació bajo el signo de Escorpio), los caballos aparecen en múltiples ocasiones (son una de las mayores aficiones de la modelo) y Bad Bunny participa junto a otra chica en una fiesta en la que todos les prestan atención, pero ellos solo tienen ojos el uno para el otro (esta sería una pista sobre cómo se conocieron).

Si a esto se suma la aparición especial de Frank Ocean y Lil Uzi Vert, y varias pistas más sobre futuros proyectos, los fans tienen easter eggs más que de sobra para entretenerse durante las próximas semanas.