Llega 'Vista al mar', la nueva canción de Quevedo que lo podría petar

El verano de 2022 ha tenido nombre y apellidos: Pedro Dominguez Quevedo. El canario se encuentra en lo alto de las listas musicales gracias a su ya hiper conocida sesión con Bizarrap. Ahora se ha centrado en su primer disco 'AlbumMode', del que ya conocemos su primer sencillo 'Sin señal'. Ahora, ha desvelado el nombre de su próxima canción: 'Vista al mar'.

Y así, sin previo aviso, el cantante nos anuncia que en unos días sale nueva música. Por lo poco que hemos podido escuchar en sus stories, Quevedo sigue apostando por un ritmo urbano y un estribillo muy pegadizo. "Rápido llegas pero rápido te vas, entras por delante y luego sales por detrás…" así inicia, al menos, lo poquito que ha mostrado de la canción, la cual ha generado enormes expectativas.

El primer álbum de Quevedo podría ver la luz muy pronto y todo el mundo le pregunta lo mismo en redes: "¿Para cuándo #AlbumMode?". Él tira balones fuera y hace alusión a su último tema respondiendo "No lo sé, no lo sé, no lo sé". Pero aunque aún haya secretismo acerca de su nuevo disco, al artista canario parece ser que le gusta mostrar alguna que otra pincelada de lo que se viene; y no solo con 'Vista al mar', sino también con otro de sus futuros temas que filtró recientemente. ¿Cuál de los dos gustará más?

Es tal la locura que desata el cantante, que en apenas unos minutos las redes se han llenado de mensajes esperando su nueva canción y pidiendo que salga ya su nuevo álbum. Eso si, a partir de aquí ya solo nos queda esperar a que llegue el jueves; mientras tantos, iremos poniendo su último tema, para ver si así se hace más corta la espera…