El vocalista de Pearl Jam sorprende a sus fans con una cover de Taylor Swift junto a su hija en el Ohana Fest 2024

Pearl Jam, la legendaria banda de grunge que ha marcado a varias generaciones desde su formación en los años 90, siempre ha sido conocida por sus potentes directos y la voz inconfundible de su líder, Eddie Vedder. A lo largo de su trayectoria, han mantenido su esencia musical y continúan reinventándose en cada concierto, y su más reciente actuación en el Ohana Fest 2024 no fue la excepción.

Durante la clausura del festival en Doheny State Beach, California, Pearl Jam ofreció un concierto lleno de sorpresas. Una de las más comentadas fue cuando Eddie Vedder invitó a su hija, Harper, al escenario para interpretar un inesperado mash-up entre "Last Kiss" y "The Best Day" de Taylor Swift. El propio cantante reconoció el poder de la música de Swift y la influencia que esta tiene, especialmente entre los jóvenes.

Harper, la hija del vocalista, es una gran fan de Taylor Swift, algo que había quedado claro después de que Eddie la acompañara a uno de sus conciertos del Eras Toura principios de este año. Por ello, decidió darle este pequeño regalo e interpretar juntos una de las canciones favoritas de la joven.

La banda comenzó a tocar el clásico "Last Kiss", una versión de un tema de 1961 que Pearl Jam popularizó en 1999, pero, para sorpresa de todos, Harper tomó el micrófono para interpretar los primeros versos de "The Best Day", una canción muy especial del álbum Fearless de Taylor Swift. El público no pudo contener la emoción ante esta colaboración entre padre e hija en la que fueron alternaron ambos temas.

El cover ha dado mucho de qué hablar, no solo por la conexión entre Eddie y Harper, sino porque demuestra cómo la música puede unir a diferentes generaciones. Pearl Jam cerró el festival de una manera única, dejando a los asistentes con un recuerdo inolvidable. Sin duda, la fusión entre el rock de los 90 y el pop moderno ha sido uno de los momentos más destacados de esta edición del Ohana Fest.