Zahara reclama más mujeres en festivales: "Nos están invisibilizando"

En una entrevista concedida a Europa Press con motvo de su nuevo disco Lento Ternura, Zahara ha respondido así tras la polémica que surgió el pasado año en el Toledo Beat Festival --donde actuará en mayo-- cuando el grupo Niña Polaca denunció la falta de mujeres en este evento, acusando al festival de intentar "silenciar estas injusticias".

Es por ello por lo que afrontará su actuación en este festival "de cara" y teniendo "muy presente" a todas esas mujeres que no están. "En 2025, no acercarse a rozar ni de lejos la paridad en un festival es por falta de gana, de compromiso y de conexión con la realidad, porque nos están completamente invisibilizando", ha señalado.

"Yo ya estoy en muchos festivales y me siento muy agradecida, la verdad. Pero yo no soy la cuota feminista de mujer y ya haces 'check'", ha indicado, para agregar que hay mujeres en este país que llenan estadios que podrían estar tocando de cabeza de cartel. Y si no te puedes permitir una artista tan tocha, hay muchísimas como yo que están de gira y si no hay emergentes y si no hay dj's...".

Bajo su punto de vista, "no tiene sentido" y "no es tan difícil", momento en el cual ha afeado a los hombres que no se quejen: "Que se empiecen a quejar los hombres, porque ¿sabes qué pasa con los hombres en la música? Al menos, muchos de los que yo conozco, que no lo ven, y cuando les señalo lo que está pasando, me dicen: No me había dado cuenta".

Para Zahara, esto sucede debido a "muchas decisiones que se toman" y en las que hay muchas partes implicadas. "No es solo el que programa un festival sino que el hecho de que detrás de todas esas decisiones no haya nadie que pare ese tren para decir 'oye, aquí está pasando esto', me parece aún más grave".

También ha aludido a que en España existe una Ley de Paridad que aunque no obliga a programar mujeres en carteles "debería estar pendiente y tiene la obligación de supervisar y de velar por esta paridad". "¿Dónde están esas personas responsables de esas ayudas públicas velando por que se cumpla la paridad en festivales ayudados, en parte, con subvenciones públicas?".