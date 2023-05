Los 5 Mandamientos para salirte siempre con la tuya

Ahora que hay más coachs que personas, y ya que soy Dios, voy a ponerme yo también a dar consejitos para triunfar en la vida. Espero que me hagáis más caso que con los 10 Mandamientos que le di a Moisés, que no me cumplís ni uno. Os voy a dar 5, para que se os haga más corto:

Quien la sigue la consigue.

Grandes gestas de la humanidad se consiguieron por aburrimiento, como la conquista de Jericó o la llegada a la presidencia de Mariano Rajoy.

No aceptes un no por respuesta.

Bueno, si la otra persona tiene un arma, acéptalo.

3 . Ponte siempre en el lugar del otro y aprende a pensar como él.

Así te anticiparás siempre y jugarás con ventaja. Las personas son más predecibles que el final de una peli porno.

4. El chantaje emocional suele funcionar.

Practicarlo te convertirá en un ser tóxico y despreciable, pero este artículo no va de cómo ser buena persona, sino de cómo salirte con la tuya.

5. Envuelve a tu víctima en una telaraña dialéctica.

Es lo que los políticos llevan años haciendo con vosotros.

Bonus Track: Desea siempre un fin noble y justo. Cuando te guías por algo bueno, el universo conspira para que se cumplan tus sueños. No, es broma, el universo es un conjunto de física y química ajeno a vuestras miserables vidas, ja,ja.