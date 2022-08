"Me abrieron privado en Instagram, respondí y pasó esto": el viral sobre estafas de Carles Tamayo

El "sexto sentido" de Carles Tamayo le llevó a responder a uno de esos mensajes que la mayoría de usuarios de Instagram ignoran. El perfil de una chica, aparentemente interesada en lo que hace con su vida, lo que quiere es sacarle la pasta.

Evidentemente no lo dice desde el primer momento, pero el interés es obvio y además no funciona mandando mensajes en español raro, sino con audios de una voz simpática y exótica, que habla bien el idioma. Sospechoso a priori, pero no tanto para los ojos no entrenados como los del tuitero.

"Soy ciudadano del mundo, hoy aquí mañana allí", dice copiando obviedades y frases vacías sacadas de páginas motivacionales. "En ese lugar entre tu zona de confort y tu sueño es donde está la verdadera vida", escribe aguantando la risa.

"Me encanta tu energía", le comenta la tipa, a lo que él responde "¿y tú que energía usas? ¿Eléctrica, térmica, electromagnética, química, nuclear?". Ni por esas pilla el chiste su interlocutora, quien insiste en hablar sobre una inversión que le va a dar mucho dinerito.

Como otras estafas descubiertas por el audaz tuitero, se trata de un timo que recurre a frases grandilocuentes y promesas de grandes retornos de inversión con métodos no ya cuestionables sino cómicos.

Un vistazo al perfil de la chica, donde se describe como 'creadora de sueños', y los enlaces de sus stories a empresas de fama nefasta, son suficientes para descartar el sospechoso acercamiento como algo cercano a contenido denunciable.

"Esta empresa no ha tenido la mala suerte de que les dedique siete meses de mi vida en exclusiva para analizarles, pero están tentando a la suerte", explica en un tuit que suena a amenaza, pero de las que molan. Go for it!