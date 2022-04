Elena Furiase y Abril: el meme milenario que no todo el mundo pilla

Cada 31 de marzo desde 2010 Elena Furiase se ha convertido en tema del momento en redes sociales por un asunto que le daba mucha risa hace 12 años, pero hoy ya no tanto. "Que sí, que viene abril y pillo el chiste, lo viví yo", dice en unas stories donde pide que no le manden más veces el vídeo del escarnio.

En realidad fue en Password (un programa de la cadena Cuatro) cuando en un juego de hacer conexiones semánticas ella asistía como invitada para una concursante que hizo una relación de lo más peculiar. Da hasta flato verla descojonarse por la respuesta que la chica con la que competía diera a su "abril" (Elena esperaba que dijera "mayo"), pero sorprendentemente recibió un "cerral". Historia de la televisión y de las risas.

Pese a que la nieta de Lola Flores pide tanto a amigos como a su más de medio millón de followers en Instagram que no insistan en el cachondeo porque está hasta el moño, las redes no pierden la oportunidad de recordarlo en lo que se ha venido a conocer como el Día Internacional de Elena Furiase.

Es más de una década la influencia de Twitter ha crecido en varios órdenes de magnitud, y los memes se han ido adaptando a estos tiempos cambiantes. Buen ejemplo es el ingenio con el que los tuiteros sacan punta a algo que, por increíble que parezca, todavía hay mucha gente en redes no conoce.

Hemos comprobado presencialmente en la redacción que sigue siendo un humor atemporal, puesto que personas que ignoraban el absurdo intercambio creen que no volverán a mirar al mes de las lluvias de la misma manera. ¿Para cuándo un mes 'cerral' en vez del de mayo?

"Hay cosas que si me hacen gracia", reconocía Furiase no mucho tiempo después de pedir que no le enviaran nada, aunque solicita que sea un tipo de meme inteligente y no el mismo coñazo que lleva más de diez años escuchando. Elena, si nos lees, aquí tienes unos cuantos: