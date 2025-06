¿Qué es 7 Vuelos?: la supuesta estafa de una falsa agencia de viajes que habría contratado a 90 influencers para robar miles de euros

En los últimos días han surgido cada vez más comentarios en torno a 7 Vuelos, una falsa agencia de viajes que logró engañar a varias agencias de influencers para organizar un gran lanzamiento de viajes baratos y estafar, supuestamente, miles de euros a cientos de personas en nuestro país. Ha sido gracias a Sandra Pérez, conocida en redes como Aquí Sandra, que hemos podido conocer más detalles sobre lo que ha podido fallar para que 90 influencers hayan caído en la trampa de este montaje.

Todo comenzó con una aparente nueva agencia de viajes que quería hacer su lanzamiento a lo grande: con una gran campaña con influencers y unos precios extremadamente bajos para viajar este verano. Varias agencias de influencers fueron contactadas y no pudieron resistirse al enorme gasto que 7 Vuelos estaba dispuesta a realizar para esta campaña: no comprobaron que esta empresa, en realidad, no existía, y que solo estaba tratando de atraer a personas jóvenes para conseguir su dinero sin darles nada a cambio, con el "sello de aprobación" de sus influencers favoritas.

Aquí Sandra es, sin duda, la que está preocupándose más por el tema: ha organizado un grupo con las seguidoras afectadas, y está dispuesta a darles el dinero que les han robado si, por alguna razón, las denuncias no sirven para obtenerlo de vuelta. Si eres una de las personas afectadas o conoces a alguien que haya caído en ello, debes saber que tu banco puede pedir la devolución de ese dinero si realizas una denuncia a la policía. Tardarán algunos meses en conseguirlo, pero, por lo general, siempre lograrás tenerlo de vuelta, sobre todo si la cuenta a la que se envió ese dinero está en España. Ahora solo queda saber quién está detrás de esta gran polémica de 7 Vuelos, que ha hecho escarmentar a muchas agencias de influencers y a sus representadas.