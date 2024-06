Adiós a los likes públicos en Twitter/X: así es el nuevo cambio introducido por Elon Musk

Está claro que Elon Musk no puede dejar de hacer cambios en Twitter/X. El último de ellos tiene que ver con los likes. Y es que ha comenzado a implementar una funcionalidad que promete, según él, cambiar la manera en que interactuamos en línea: los likes ahora serán privados. Esta medida busca fomentar una mayor libertad de expresión y reducir el temor al juicio público, según argumentan desde Twitter/X.

La idea de hacer los likes privados no es nueva en la mente de Musk. Desde que adquirió la plataforma, ha implementado varios cambios significativos, incluyendo la priorización de publicaciones basadas en la cantidad de likes en lugar de un orden cronológico. Sin embargo, la privacidad de los likes es un paso más allá en su visión de transformar la red social.

"¡Es importante permitir que a las personas les gusten las publicaciones sin ser atacadas por hacerlo!", expresó Musk recientemente en la plataforma. Con esta nueva actualización, solo el usuario que da un like y el autor de la publicación podrán ver esta interacción. Los detalles de quién ha dado like a una publicación ajena ya no estarán visibles, aunque el recuento total de ellos sí se mantendrá accesible.

Anteriormente, esta característica estaba disponible únicamente para los suscriptores Premium de X. Ahora, será la configuración predeterminada para todos los usuarios. Este cambio ha suscitado una variedad de reacciones: algunos aplauden la medida por su potencial para reducir el acoso y la presión social, mientras que otros se preocupan por la pérdida de transparencia y la posible disminución de la autenticidad en las interacciones.

En cualquier caso, Musk ha compartido gráficos que muestran un aumento en el uso de likes desde que se implementó esta funcionalidad, sugiriendo que la comunidad podría estar adaptándose positivamente —y de forma muy veloz— a este cambio. Con el tiempo veremos si realmente es así o si por el contrario trae consecuencias negativas.