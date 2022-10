Amouranth revela que está casada y los escalofriantes abusos de su marido

Cuando a Amouranth le preguntaban si tenía novio, solía contestar cosas como "no tengo tiempo para esas cosas" o "hay que estar loco para querer salir conmigo". Con esas evasivas muchos daban por hecha su soltería, pero este fin de semana se resolvió el misterio: está casada, y efectivamente su pareja no suena muy cuerda.

"He querido decírselo a la gente" mucho antes, explicó la streamer, quien no ha cambiado su apellido de soltera (Siragusa). "Quería hacer directos junto a mi pareja, para mostrar al mundo que estamos casados, joder". En su opinión, "nuestra relación sería mejor, no estaríamos peleando todo el rato", algo en lo que esta persona todavía sin identificar no estaba de acuerdo.

La emisión, pese a ser de ayer mismo, ya no se puede encontrar en su canal de Twitch, pero en extractos colgados por varias redes sociales se la escucha describiendo una relación abusiva en lo verbal, físico y financiero. Según la versión de Amouranth, su marido le obligaba a hacer streams muy largos y la presionaba para que se hiciera pasar por soltera, además de administrar todos sus ingresos.

"Me decía que si revelaba mi estado marital arruinaría mis negocios como modelo", explica, antes de mandarle un contundente mensaje: "¿Pero sabes qué? Anda y que le jodan, ya estoy harta, pedazo de mierda". La streamer mostró conversaciones telefónicas donde amenazaba con "quemar 750.000 dólares", destruir sus pertenencias y hasta "matar a sus perros"; también enseñó lo que al parecer era un agujero en su pared causado por un lanzamiento de su propio móvil contra ella.

Otro clip de ayer mismo muestra una conversación en tiempo real en la que la supuesta voz del marido la amenaza para que "abandone la casa", después de que ella le preguntara por qué amenazó a sus perros. "Lo de ser soltera está a punto de ser verdad", dijo en otro momento, antes de terminar el stream de manera abrupta cuando una voz femenina le pregunta si "ha tomado su medicación".

Todo esto se suma a un hackeo de su cuenta de Onlyfans, que a punto estuvo de costarle un millón de dólares (casi lo mismo en euros) por transferencias no autorizadas. Malos tiempos para Amouranth, eso seguro.