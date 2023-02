Apuestas en Kings League para menores: "No tienen nuestro permiso, pero no podemos impedirlo"

La Kings League está siendo un completo éxito de audiencias y participación, y aunque tenga sus más y sus menos cuando hablan de temas económicos, ninguna polémica había sido tan grande como la que han montado con las apuestas de Omada, una aplicación que nada tiene que ver con la organización pero desde ayer está en boca de todos.

Todo fue a raíz de un reportaje de El Periódico de España, donde describían el funcionamiento de la app gratuita para teléfonos móviles. No tiene coste ni restricción de edad, pero sí recompensas y un interfaz idéntico al que utilizan páginas de apuestas deportivas.

El vínculo con la Kings League lo hacen los tuiteros, recordando que DJ Mario promocionó Omada hace meses mencionando su partido de Youtubers. En la Kings League es el presidente del Ultimate Móstoles, si bien la organización ha declarado que "no tenemos ningún tipo de acuerdo ni vinculación con ninguna de las casas de apuestas que también incluyen los partidos" de su competición.

Aclaran además que si no se utilizan escudos de los clubes o imágenes del torneo, legalmente no hay manera de impedir que salgan los nombres de los participantes ni los resultados de los encuentros. Si bien no es la única casa de apuestas que sigue el torneo, el foco se ha puesto en Omada por la popularidad que ha alcanzado entre menores de edad.

Aunque su consigna es "Apuesta sin arruinarte", hay numerosos testimonios en Twitter denunciando notificaciones a altas horas de la madrugada invitando a los usuarios a jugarse su moneda ficticia. El hecho de que los streamers y youtubers formen parte indirecta del catálogo de apuestas preocupó mucho a la red social, siempre criticona, que puso de tendencia el tema.

En el reportaje de El Periódico de España se recogen las declaraciones de un representante de Omada, quien define la app como "una red social" y asegura que el objetivo de la misma es hacer que los jóvenes dejen de apostar con dinero real. En octubre, pusieron en marcha una web durante una semana en la que regalaban camisetas y un "un kit de bienvenida" a "cada jugador que cierre definitivamente su cuenta de apuestas". La iniciativa no les ha salvado del fune popular.