Así será The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, el primer título de la saga protagonizado por Zelda y no por Link

Ayer, 18 de junio, se celebró el esperado Nintendo Direct, un evento que nos dejó con un buen sabor de boca. Aunque hubo algunas ausencias notables —una vez más no se mencionó nada sobre el lanzamiento de Silksong—, la presentación nos brindó una sorpresa mayúscula: el primer juego de The Legend of Zelda protagonizado por la princesa Zelda.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es el título de esta nueva entrega que verá la luz el próximo 26 de septiembre. El juego se desarrollará en un entorno 2D, similar al estilo gráfico visto en The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Nintendo Switch, y promete traer toda la creatividad y magia de títulos como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.

La trama de Echoes of Wisdom se centra en la desaparición de Link y la aparición de misteriosas brechas en Hyrule que han provocado el desvanecimiento de muchas personas, incluido el propio héroe. En medio de esta crisis, la princesa Zelda conoce a Tri, una hada enigmática que le entrega un cetro mágico que será clave en su aventura para salvar el reino.

El cetro de Tri permite a Zelda crear réplicas de objetos que memoriza a lo largo de su viaje. Por ejemplo, si un muro bloquea su camino, Zelda puede crear una réplica de una mesa para superar el obstáculo. Este mecanismo de juego abre un abanico de posibilidades y desafíos, invitando a los jugadores a usar la creatividad para avanzar en la aventura. Podremos replicar desde cajones de madera hasta bloques acuáticos, combinándolos para resolver los distintos puzzles que encontraremos en Hyrule.

Además del anuncio de Echoes of Wisdom, el Nintendo Direct de ayer trajo otras grandes noticias. Se confirmó el lanzamiento de Metroid Prime 4 para 2025, lo que podría sugerir la llegada de la Nintendo Switch 2 el próximo año. También se anunciaron títulos como Mario & Luigi: Conexión Fraternal, Dragon Quest III HD-2D Remake y Donkey Kong Country Return HD.

Así pues, el Nintendo Direct del 18 de junio nos ha dado grandes alegrías y se han anunciado muchos títulos que, a juzgar por lo que hemos podido ver, vienen bien cargados de esa esencia de Nintendo que tanto nos gusta.