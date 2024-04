¿Por qué las mujeres están tan sexualizadas en los videojuegos? El debate más candente

Si alguna vez has jugado a un videojuego orientado a un público más adulto, es probable que te hayas encontrado con varios modelos de personajes femeninos que tenían características muy orientadas al fan-service de los (con “o”) jugadores: faldas que dejan ver la ropa interior según cómo se coloque el punto de vista, doblajes con tono y expresiones que podrían interpretarse como sexuales, pechos y traseros de gran tamaño y con un movimiento exagerado cada vez que el personaje da un paso… Son pequeños detalles que, aunque no son censurables de por sí ni se califican como contenido adulto, están pensadas para satisfacer los gustos de los hombres heterosexuales que juegan a esos videojuegos. Ahora, un clip viral de uno de estos personajes femeninos ha arrancado un debate al respecto de esta costumbre de la industria del gaming.

Muchas mujeres han expresado su descontento con este tratamiento que se suele dar a los personajes femeninos en los videojuegos, ya que no tiene nada que ver con el que se les da a los masculinos. Si este tipo de movimientos se correspondiesen, al menos, con la realidad, no habría mucho que objetar, pero la mayor parte de los diseños de movimiento de estos personajes no tienen nada que ver con cómo se mueve el cuerpo de una mujer en la vida real. Están exagerados para satisfacer el gusto de una buena parte del sector, que ve a los personajes femeninos de sus juegos favoritos más como una fantasía sexual que como elementos respetables del lore.

Por desgracia, la cantidad de jugadores que disfruta de este tipo de personajes femeninos es tan grande que resulta complicado que desparezcan totalmente de la industria. Por suerte, son cada vez más los títulos que incluyen a mujeres en sus historias sin necesidad de sexualizarlas, así que parece que siempre habrá opciones de juegos para gamers con distintas preferencias de contenido. Quienes no estén de acuerdo con estas decisiones de diseño de personajes, harán bien en no comprar los títulos que caigan en ellas. ¡En la industria del videojuego, el dinero es el voto!