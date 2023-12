Black Alien abandona las modificaciones corporales: "Este proyecto ha perdido su sentido con el paso de los años"

Hay proyectos que consiguen impactar tanto a las personas que es inevitable que estos terminen recibiendo la atención de miles de ellas y muchos decidan seguirlo con el paso de los años. Y, sin duda, el The Black Alien Project es uno de los que más consiguió sorprender a las personas desde que se hizo público, debido a todas las modificaciones corporales que quería hacerse para llegar hasta su objetivo. Pero, pese a que en estos momentos se encontraba en el 65% de su transformación, el autodenominado Black Alien ha anunciado que, por el momento, va a poner fin a todas sus modificaciones.

Esto es algo que ha dado a conocer a través de Instagram, donde ha confesado que, aunque lo ha dado todo por este proyecto, siente que este "ha perdido su sentido con el paso de los años". Por este motivo, ha decidido que ya no quiere tocar más su cuerpo, y no va a "quitar ni poder nada", por lo que se despedirá de las modificaciones corporales porque ya no le gusta este mundo. Aun así, confirma que va a terminar de tatuarse "full black por todo el cuerpo", con lo que dará fin a este proyecto.

A lo largo de estos años, Black Alien no solo se ha tatuado todo el cuerpo, sino que ha llegado a quitarse las orejas, la nariz y varios dedos de las manos, así como a afilarse los dientes, entre muchas otras modificaciones corporales, las cuales empezó a hacer con 24 años. Y, precisamente por este motivo, él mismo ha confesado en este post de Instagram que, cuando empezó con este proyecto, no se esperaba que fuera a tener tanto impacto en el mundo, motivo por el que no supo gestionar el ser tan conocido.

Aun así, parece que se retira contento con lo que ha conseguido, ya que se muestra orgulloso de haberse convertido en el "mayor referente de la modificación corporal". Por ello, hay quienes no descartan que vuelva a retomar este proyecto en el futuro, porque, aunque haya dicho que ya no le interesa este mundo, también ha dejado claro que lo deja "por el momento". Por tanto, habrá que ver si realmente es el fin de The Black Alien Project, o si terminará retomándolo más adelante.