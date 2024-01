El CEO de Twitch, Dan Clancy, asegura que la plataforma no es rentable, y habla sobre los recientes despidos

Hace apenas unos días que se dio a conocer que Twitch iba a volver a despedir a una gran cantidad de trabajadores de la empresa, de forma que en esta ocasión han eliminado al 35% de su plantilla, lo que supone unos 500 trabajadores aproximadamente. Y, como era de esperar, esto es algo que ha sorprendido mucho a las redes y que también ha preocupado a algunos streamers. Por este motivo, no es de extrañar que el CEO de Twitch, Dan Clancy, haya decidido hablar de forma abierta sobre este tema durante su último directo.

A lo largo de este streaming, ha asegurado que el motivo por el que han despedido a estos trabajadores es que quieren asegurarse de que Twitch pueda aguantar durante mucho tiempo, ya que su misión es que la plataforma siga activa en unos "50 o 100 años". Por ello, su trabajo se centra en garantizar la prosperidad de Twitch, así como poder estar ahí para las comunidades que han construido.

Y, aunque admite que los despidos han sido "un duro golpe a nivel personal", también considera que era la mejor solución, ya que tenían a más trabajadores de lo que necesitaban para satisfacer las necesidades de la empresa. Además, ha confesado que Twitch no está generando ganancias en estos momentos, por lo que la plataforma no está siendo "rentable". Por ello, aunque considera que "todavía tienen suficientes recursos" para operar en el futuro, ahora mismo la empresa no puede "hacer tanto como podría haber hecho antes".

Sin duda, esto es algo que ha sorprendido mucho a la comunidad, no solo por la cantidad de despidos y la falta de ingresos que están obteniendo, sino porque la plataforma lleva ya varios años liderando en el campo del streaming. Por tanto, habrá que ver si Twitch consigue solucionar estos problemas y volver a generar los ingresos necesarios para seguir creciendo como hasta ahora.