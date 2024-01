Twitch despedirá a 500 trabajadores durante los próximos días, lo que supone el 35% de su plantilla total

2023 fue un año especialmente complicado para Twitch, no solo por la aparición de Kick y la cantidad de streamers que decidieron cambiarse de plataforma, sino por los numerosos despidos que tuvo en todos los ámbitos de la empresa. Y, por lo que parece, 2024 no será mucho mejor que el anterior, porque el medio de comunicación Bloomberg ha asegurado que Twitch echará a unos 500 trabajadores durante los próximos días, lo que supone un 35% de su plantilla total.

Esto es algo que muchos ya sospechaban que podía llegar a ocurrir de un momento a otro, ya que hace apenas unos meses que avisaron a sus trabajadores de que había varios puestos que se encontraban "en riesgo". Por ello, no es de extrañar que tantas personas se imaginaran que, en cualquier momento, podía llegar esta noticia. Pero, aun así, todavía no se ha tomado una decisión final respecto a estos despidos, ya que parece ser que Twitch todavía está valorando la situación. Aun así, tomarán esta decisión a lo largo de esta semana, por lo que los trabajadores no tendrán que esperar mucho para saber qué les deparará su futuro laboral.

Bloomberg también anunció en 2023 que el "éxodo" estaba todavía muy lejos de terminar, por lo que no es de extrañar que los trabajadores de Twitch se encuentren especialmente nerviosos por esta situación, ya que no saben si continuarán en riesgo incluso después de que despidan a estos 500 trabajadores. Además, esta noticia ha llegado apenas unos días después de que la empresa decidiera abandonar el mercado surcoreano a principios de 2024, algo que ha hecho, supuestamente, por los "prohibitivos" costes de operación que tienen en este país.

Por tanto, habrá que estar atentos para ver cómo avanza la situación de esta popular plataforma de streaming, la cual hace apenas unos años parecía estar en su mejor momento pero que, ahora, cada vez se enfrenta a más dificultades.