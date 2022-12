Comparte lo que ha pasado en su piso de estudiante en Murcia y la gente no da crédito

Los pisos universitarios normalmente no son los más limpios y ordenados que existen. Los jóvenes que viven en ellos están dedicados a estudiar, vivir la vida y salir de fiesta y no a limpiar y ordenar todo el rato las cosas, además muchas veces esos pisos tienen muebles de segunda mano, recogidos de la calle, no están totalmente renovados o decorados al máximo detalle.

Una búsqueda en Reddit, TikTok o Twitter sobre pisos universitarios te puede arrojar todo tipo de imágenes de cocinas llenas de cacharros sin limpiar y de cosas desordenadas pero seguro que nunca has visto algo como esto que se ha vuelto viral.

La tuitera murciana Olga ha compartido cuatro fotos de lo que parece una planta creciendo dentro del cubo de una fregona y todos están flipando.

En su cuenta @gatikosobesos escribió "resume piso de estudiantes:" en un tuit que se ha vuelto viral acumulando más de 55.000 'me gusta', 5.000 retuits y 260 comentarios.

Lo llamaron "El ecosistema de la fregona" y en un primer momento la gente estaba flipando con lo descuidados que eran en este piso.

"La gente que piensa que solo tenemos esta fregona y no limpiamos", tuvo que escribir Olga en un segundo tuit.

Hasta su compañero de piso contesto a una de las personas que los criticaban aclarando que "literalmente la fregona ya estaba ahí cuando alquilamos el piso, por no comentar q está en la terraza comunitaria".

"Yo soy experta en mochocandrias. Esta en concreto es la variedad viledamus. En primavera,esas flores ya podrán recogerse en forma de mochos amarillos impresionantes", escribió con humor @Eli_zeber.