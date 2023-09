¿Cuándo saldrá el Grand Theft Auto VI? La filtración de una llamada del CEO de Rockstar revela la fecha de su lanzamiento

Han pasado casi 10 años desde que salió Grand Theft Auto V y, desde entonces, los fans de este juego han estado deseando recibir nuevas noticias sobre la salida de su próxima edición. Y, aunque las fuentes oficiales siguen sin pronunciarse sobre este tema, parece que Rockstar ha vuelto a sufrir una nueva filtración: una llamada del CEO de Rockstar en la que se revela cuándo anunciarán el juego y cuál será su fecha de lanzamiento. Según dice Strauss Zelnick en esta llamada, Rockstar lanzará el anuncio de Grand Theft Auto VI el próximo 23 de octubre y, si todo sale según lo previsto, el juego saldrá un año después: en octubre de 2024.

Aun así, hay muchos fans que siguen dubitativos sobre esta información, ya que se sospecha que puede ser un audio generado mediante inteligencia artificial y que no sea real. Los avances de esta tecnología han provocado que los audios publicados por cuentas no oficiales sean cada vez menos fiables. Y, aunque al principio muchos estaban seguros de que esta llamada era falsa, parece que cada vez existen más dudas sobre ello, porque la cuenta de GTA VI News asegura que ha confirmado que se trata de una llamada real, y que Rockstar ha tirado la publicación que filtró el audio por primera vez porque compartía "información confidencial".

Además, también han surgido rumores alrededor del precio que tendrá el Grand Theft Auto VI, el cual se rumorea que costará 150 dólares. Este es un precio bastante alto para lo que suelen estar acostumbrados los gamers, motivo por el que muchos se han extrañado frente a este rumor: y hay quienes creen que este podría ser el coste de la versión deluxe del juego, y no la del GTA VI como tal.

Aun así, es importante recordar que por ahora todo estosiguen siendo rumores, ya que Rockstar no ha compartido ninguna publicación oficial al respecto. Pero, afortunadamente, no habrá que esperar mucho para descubrir si esta llamada era real o no, ya que se prevé que lancen el primer anuncio en el mes de octubre, por lo que, si hay suerte, pronto podremos conocer un poco más sobre uno de los juegos más esperados de la década.