Detienen a un hombre por tirarle un líquido apestoso a un streamer por la calle

Los streamers están bastante acostumbrados a que alguno de sus espectadores les haga stream sniping durante algunos de sus directos. Ya sea en los videojuegos, para estar en la misma partida que ellos; o en los IRL para pedirles una foto, son muchas las ocasiones en las que estos han tenido que lidiar con este tipo de situaciones. Pero, aunque la mayoría de las veces que esto les ocurre en persona quienes se acercan son fans con buenas intenciones, parece que el estadounidense Ice Poseidon no ha tenido la misma suerte.

Este streamer se encontraba haciendo un directo de IRL cuando, de repente, ha aparecido un chico que le ha tirado por encima una especie de líquido maloliente. En ese momento, el desconocido ha echado a correr, pero, por mucho que ha intentado huir, los amigos de este streamer han ido tras él hasta que han conseguido atraparle para que les dijera qué es lo que le había echado en la cabeza. Pero, pese a las constantes peticiones, el chico se ha mantenido en silencio.

Frente a esta situación, Ice Poseidon le ha advertido de que llamarían a la policía si no se lo decían, porque el líquido olía especialmente mal y no sabían qué era exactamente. Aun así, se ha negado a hablar, por lo que han llamado a la policía, algo que le ha dicho que tenían que hacer si no querían que este tipo de situaciones volvieran a ocurrir.

Una vez han llegado los agentes, el streamer les ha explicado la situación y ha dicho que, al no saber qué es lo que le ha tirado, le preocupa poder coger alguna enfermedad por culpa de esto, ya que el agua le ha caído en los ojos y la boca. Finalmente, la policía ha terminado llevándose esposado a este chico, quien posiblemente terminará diciéndoles qué es lo que le ha tirado realmente por encima a Ice Poseidon.