Una empresa pagará 2.500 dólares por ver 25 películas navideñas en 25 días

Las películas navideñas son una de las cosas que más gustan de la navidad a mucha gente. No hay nada mejor que sentarse con una taza de chocolate caliente y ver tus clásicos navideños favoritos.

Pero, ¿qué pasaría si te pagaran 2.500 dólares por hacer esto? Bueno, eso es lo que ofrece una empresa que lo está calificando de trabajo de los sueños.

CableTV está buscando contratar un Jefe de Animación y, junto con el enorme pago en efectivo que hemos mencionado, también obtendrá una membresía de un año para varios servicios de transmisión. El que se haga con el puesto recibirá un año de suscripción a Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV+ y Hallmark Movies Now.

"Una de nuestras tradiciones navideñas favoritas es sacar la basura de las viejas cintas VHS (ahora las secciones 'navideñas' de nuestros servicios de transmisión favoritos) y ver algunas películas clásicas de temporada".

"Si siente lo mismo, tenemos buenas noticias para usted: le podrían pagar 2.500 solo por mantener esta tradición festiva", afirma su sitio web que explica que el único truco es que el puesto sea para única persona

La persona que sea contratada tendrá que ver estas 25 mítcas películas navideñas: A Charlie Brown Christmas, A Charlie Brown Thanksgiving, A Christmas Prince, An American Tail, Are We There Yet?, Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas, Bridget Jones’s Diary, Die Hard, Elf, Frosty the Snowman, Frozen, Happy New Year, Charlie Brown!, Home Alone, How the Grinch Stole Christmas, It’s a Wonderful Life, Jingle Jangle, Klaus, Last Christmas, Mickey’s Christmas Carol, Mickey’s Once Upon a Christmas, Miracle on 34th Street, Rise of the Guardians, Rudolph’s Shiny New Year, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Spirited, The Knight Before Christmas, The Lion, The Witch, and the Wardrobe, The Muppet Christmas Carol, The Nightmare Before Christmas, The Polar Express, The Princess Switch y The Santa Clause.

Luego tendrá que votarlas en un ranking en tres categorias: nostalgia, narración conmovedora y espiritu navideño. Además tendrá votar en un ranking a los siete servicios de streaming analizando si son faciles de usar, acalidad de video que tienen y si su selección de películas navideñas es buena.

Si estás interesado en postularse, te recomendamos que lo hagas lo antes posible, ya que el proceso de solicitud finaliza el 1 de diciembre.