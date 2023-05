Esta es la carta de Yu-Gi-Oh más cara de la historia que se acaba de vender por 300.000 dólares

Hace ya casi 30 años que vio la luz la franquicia Yu-Gi-Oh, pero todavía son muchos los que se declaran fans acérrimos de este juego de cartas y de las series de mangas y animes que lo han acompañado. Algunos de los seguidores de Yu-Gi-Oh invierten miles y miles de euros en conseguir todas las cartas y el merchandising que les gusta, y hace apenas unos días se ha batido el récord a la carta de Yu-Gi-Oh más cara de la historia. Se trata de 'Tyler The Great Warrior' o 'Tyler El Gran Guerrero', una carta única que se ha vendido por más de 300.000 dólares a través de eBay.

La historia de esta carta no es precisamente feliz: fue producida por encargo gracias a la fundación Make A Wish para Tyler, un niño con cáncer que quiso tener una carta de Yu-Gi-Oh con su nombre. Por suerte, el chico sobrevivió y ahora ha salido a la venta. Más allá de que la carta como tal sea poderosa, el hecho de que no haya más que una copia ha provocado que miles de personas la hayan perseguido durante años, y eso hizo que la subasta on-line para conseguirla se volviese una absoluta locura. A diez días de finalizar, ya había superado los 100.000 dólares, y ha terminado convirtiéndose en la carta más cara de la historia.

Este récord será muy difícil de romper, ya que las únicas cartas que podrían superarla son aquellas que parecen más un mito que una realidad dentro de Yu-Gi-Oh. Si un ejemplar de una de estas cartas acabase viendo la luz, puede que el pánico cundiese lo suficiente como para que los coleccionistas más locos (y millonarios) decidiesen pagar incluso más por ellas. ¡Pocos trozos de papel han conseguido levantar tantas pasiones como estas cartas de Yu-Gi-Oh tan preciadas y perseguidas por los fans de la franquicia!