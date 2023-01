Fallece la influencer Elena Huelva a los 20 años

Elena Huelva ha fallecido este martes 3 de enero después de no superar un último empeoramiento de su salud a causa del cáncer que padecía desde hacía años.

La influencer contaba con más de 800 mil seguidores en Instagram, donde compartía cómo es luchar día a día contra esta enfermedad.

Su familia ha sido quien ha confirmado la noticia en su propio perfil con el siguiente mensaje: "Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella".

Elena había asustado a sus seguidores en las últimas horas después de publicar mensajes de preocupación que más tarde quiso calmar asegurando que le quedaban fuerzas.

Sin embargo y tristemente, la joven de 20 años no ha podido superar las complicaciones y ha fallecido, dejando desolados a una comunidad entera que la apoyaba, entre los que también se encontraban personalidades de todo tipo como Aitana, Manuel Carrasco o Ana Obregón, la cual se despedía de ella así:

"Cuidaré de tu madre y tu hermana. Las acompañaré en su duelo, te lo prometo. Y desde aquí como hace unos momentos les mando todo mi amor. Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste, y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en este año 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz"

"Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro... No os olvidéis de mi. Os quiero muchísimo... más allá de la eternidad", ha expresado.