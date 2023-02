Fallece la tiktoker Hilda Siverio, un referente en redes de la lucha contra el cáncer

Despedir de forma tan repentina a una gran figura de las redes sociales nunca es un proceso fácil para sus seguidores, sobre todo cuando estas se convierten en una inspiración y un motivo de alegría para todos. Hilda Siverio (@hilda_70 en TikTok) se ha convertido en todo un referente en redes sociales de la batalla contra el cáncer, y su actitud alegre y sus mensajes de amor han llegado a millones de personas a lo largo de los últimos años. Por desgracia, la familia de la tiktoker ha confirmado hace unas horas que Hilda ha fallecido, después de una larga lucha contra su enfermedad.

"El final siempre sorprende, aunque esté escrito desde el principio. No olviden sonreír. Yo lo haré desde el cielo": ese es el mensaje con el que Hilda Siverio ha querido marcharse de este mundo. Hace cerca de una semana que publicó su último contenido en TikTok, y no eran pocos los que temían que hubiese ocurrido algo malo durante los últimos días. En estos vídeos que subió, se la veía lista para disfrutar de los Carnavales que están por venir, como buena canaria que era.

Su afición por la música, el baile y, en general, todo lo que tenga que ver con disfrutar la vida al máximo son las razones por las que se convirtió en una mujer tan inspiradora para muchos. Puede que ya no podamos escuchar nuevos mensajes de apoyo y cariño de su parte, pero no cabe duda de que el esfuerzo que ha hecho por mejorar y alegrar las vidas de los demás no será olvidado. Son un millón y medio las personas que decidieron conocerla y tenerla cada día en su rutina, y ese es un impacto que no se puede borrar.