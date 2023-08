Gamescom 2023: los mejores juegos y sus fechas de lanzamiento

La Gamescom es uno de los eventos más esperados del año en el sector de los videojuegos, e infinidad de empresas desarrolladoras se guardan sus mayores secretos para anunciarlos por todo lo alto durante su celebración. La edición de 2023 ha dejado varias sorpresitas, y estos son algunos de los títulos que más se han comentado a través de las redes.

Diablo IV

Es uno de los títulos que más se han colado en las tendencias de gaming durante los últimos meses, y pronto llega su segunda temporada. A partir del 17 de octubre, sus jugadores tendrán la oportunidad de ampliar su experiencia dentro del juego.

Mortal Kombat 1

El tráiler de Mortal Kombat 1 ayudó a que todos los que estaban esperando novedades se hiciesen una idea de lo que podían esperar de este clásico. La impresionante estética es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los pequeños spoilers.

Cyberpunk 2077

Con la expansión Phantom Liberty, los jugadores de Cyberpunk 2077 recibirán todas las novedades con las que habían estado soñando hasta ahora. Habrá que pagar un extra, pero parece que ya son muchos los que tienen claro que les compensará.

Sonic-maníacos, de celebración

Además de contar con una expansión gratuita para Sonic Frontiers, titulada The Final Horizon, sabemos que el 17 de octubre verá la luz por fin Sonic Superstars, el favorito de la temporada para los amantes del formato Sonic más clásico.

Zenless Zone Zero

Hoyoverse se ha animado por fin a compartir algo más de lo que nos esperará en Zenless Zone Zero, y los aficionados al estilo de juego de esta empresa han tomado buena nota de lo que podrán esperar de este nuevo título.

Tekken 8

Los nostálgicos tendrán disponible la versión optimizada de su saga favorita muy pronto: Tekken 8 verá la luz el 26 de enero de 2024.

Por supuesto, más allá de esta lista de destacados, hemos conocido novedades de títulos tan potentes como Alan Wake 2, Dustborn, Ara: History Unfold, Runemaster, Expeditions: a Mudrunner Game, Fort Solis, The First Descendant, Lords of the Fallen, Granblue Fantasy Relink, Nightingale, Call of Duty: Modern Warfare 3, Age of Empires 4, Killing Floor 3, Assassin’s Creed Mirage, Payday 3, Crimson Desert, Rebel Moon, Black Myth: Wukong, Little Nightmares 3, o Starfield. ¡Menudo cierre de año intensito nos espera!