Kanye West que me ves cruzo la pared

El problema de Kanye West es el mismo que el de los coches eléctricos, la escasez de litio. Es lo que tiene ser bipolar y no medicarse, que cuando te despistas estás lanzando mensajes antisemitas y supremacistas en la tele. A Kanye la han cerrado sus cuentas de Twitter e Instagram y han cancelado sus contratos con Adidas y Balenciaga, donde sus diseños navegaban la delgada línea entre la mamarrachada y el arte. Hoy repaso aquí algunos de los momentos más WTF de Kanye West.

Reunión con Trump

Kanye se reunió con Trump en el despacho oval para mostrarle su apoyo. En la reunión, que fue surrealista, el rapero sacó un boceto de un avión llamado iPlane que quería que Apple construyese para sustituir al Air Force One. No sólo se le ocurrió esa tontería, se la dijo al presidente de Estados Unidos delante de las cámaras.

Taylor Swift

En 2009 Taylor Swift ganó el Grammy a mejor vídeo musical y Kanye subió al escenario para quitarle el micrófono y decirle que no merecía el premio. Años después explicó su reacción “Dios me pidió que lo hiciese”. Puede que eso fuese lo que le dijo Jesús a los discípulos de Emaús cuando se les apareció después de resucitar “Y sabed que Taylor Swift no merece ese Grammy”.

La misa con Justin Bieber y Marilyn Manson

Kanye organizó un ritual religioso en el que participaron Justin Bieber y Marilyn Manson, todos los participantes iban vestidos de blanco y realizaron oraciones. Lo curioso es Marilyn Manson es un reconocido satanista y Kanye cree profundamente en Dios. O Marilyn se estaba riendo de Kanye o Kanye se está riendo de todos.

Presidente de EE.UU.

En 2020, el rapero anunció su campaña para ser presidente de EE.UU. En su primer mitin apareció en un chaleco antibalas y se puso a llorar desconsoladamente contándole al público que casi mata a su primer hijo porque quería que su mujer abortase. Una de sus promesas presidenciales fue darle un millón de dolares a cada niño que nazca para luchar contra la natalidad.

Mensajes antisemitas

La última ha sido la de difundir mensajes y teorías conspiranoicas judías. Llegó a presumir de que podía hacerlo sin que Adidas lo despidiese. Ahora está sin trabajo, sin ingresos y van a borrar sus canciones desde Spotify hasta el Soulseek.