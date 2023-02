Kim Ju-Ae: La sucesora de Kim Jong-un que no va a terminar en antros de cocaína rosa

Estos días he leído en la prensa internacional sobre un joven miembro de la nobleza europea, ibérica, que ha pesar de haber recibido una educación impecable ha terminado envuelto en tiroteos, reyertas, navajazos y hasta en redadas en afters en los que se encontró cocaína rosa hasta el punto de que los padres lo han enviado a los Emiratos Árabes con su abuelo, que estaba allí exiliado por hacer lo mismo pero con 80 años. No voy a desvelar el nombre del joven aristócrata, así que utilizaré sus iniciales. La noticia me hizo pensar que no quería que mi hija terminase como F.J.F.D.T.L.S.M.Y.B., que algún día no estaré aquí y el país no se oprime solo.

Así que este año he decidido participar activamente en la instrucción de mi pequeña, Kim Ju-Ae, también conocida como Kim Jong-Dos en las tareas de gobierno. La instrucción política viene a ser la misma desde los tiempos de Maquiavelo: opresión, purga y lanzamiento de intercontinentales. Estas son las primeras fotos que difundimos de Ju-Ae a la prensa imperialista de sus primeros días como opresora en prácticas.

Aquí Ju-Ae en su primer ensayo nuclear. "Hay que tirar el bicho este con puntería para que caiga en el Mar de Japón y cerca de la orilla pero sin que caiga en Japón, que la liamos".

En la Comunión de Ju-Ae nos echamos primero la foto con la familia de la madre, luego con la familia del padre y aquí con la cúpula del ejército.

La brigada de paracaidistas dándole una ovación espontánea a Ju-Ae de 48 minutos. Ni Pavarotti en la Scala de Milán.

Aquí en el concierto de El Barrio, el grupo favorito de la niña. No le podía gustar el K-Pop como a todas las niñas de su edad.