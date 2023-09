Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirman que son novios en el concierto de Beyoncé

Hace ya varios meses que los fans de Timothée Chalamet y Kylie Jenner sospechaban que podrían estar saliendo juntos, pero sus apariciones públicas conjuntas no aclaraban hasta qué punto estaban unidos. Se sabía que estaban pasando mucho tiempo juntos, pero solo los más arriesgados daban por hecha su relación de pareja. Ahora, todos ellos pueden decir con orgullo que tenían razón: ambas celebrities se han dejado ver de lo más acarameladas en el último concierto de Beyoncé, y los vídeos que se grabaron de ese momento se han convertido en las imágenes más virales del día.

Pocos esperaban que una situación como esta fuese la que confirmase por fin que Kylie Jenner y Timothée Chalamet son novios; aunque, teniendo en cuenta que no se cortaron lo más mínimo en sus gestos de cariño y que estaban en la primera fila de su zona VIP, no es que tomaran demasiadas precauciones para evitar este cotilleo. Teniendo en cuenta las miraditas de ambos a la cámara que los grababa, está claro que sabían lo que se les iba a venir encima: sus dos nombres se han convertido en unas de las principales tendencias en redes durante las últimas horas.

La reacciones en redes a esta confirmación de pareja han estado muy divididas: quienes aman a ambos no se han cortado en felicitarles y en aplaudir su decisión de mostrarse en público como novios, pero los que preferían pensar que los rumores no tenían fundamento se han llevado un gran chasco. De todas las parejas que se le podían asociar a Kylie Jenner, es probable que la de Timotée Chalamet sea una de las más sorprendentes, ya que hasta ahora sus novios habían tenido un perfil muy diferente. ¡Pero puede que precisamente por no encajar con sus relaciones anteriores consiga tener más éxito que sus predecesores! Solo el tiempo lo dirá.