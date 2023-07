¿Cómo serán Rosalía y Kylie Jenner de mayores? El filtro de envejecimiento que está triunfando en TikTok

Pese a la gran variedad de filtros que existen en TikTok, es muy común que cada cierto tiempo algunos de estos se vuelvan virales y que miles de personas empiecen a utilizarlos. Por ello, no es de extrañar que, cuando esto ocurre, algunos artistas y celebrities sientan curiosidad por ellos y se sumen a este trend, algo que casi siempre entusiasma también a sus seguidores.

Hace apenas unos meses se hizo popular un filtro que mostraba a los usuarios una imagen de cómo eran cuando eran adolescentes y, en esta ocasión, se trata del caso contrario: reflejan cómo podrían llegar a ser cuando sean mayores. Y, por lo que parece, las respuestas que ha provocado este filtro han sido muy variadas, algo que Rosalía y Kylie Jenner han reflejado en sus propios TikToks después de utilizarlos.

La primera en probarlo ha sido la cantante española, quien se ha mostrado muy contenta al ver el reflejo que este filtro le ha dado sobre su futuro, el cual no ha dejado de hacerla sonreír. Y, por si no había quedado claro cuánto le había gustado el resultado, Rosalía ha escrito junto a este TikTok que ella lo ve muy tierno, motivo por el que no entiende "por qué a todo el mundo le da tanto miedo este filtro".

Pero, pese a que a ella le ha alegrado tanto usar este filtro, parece que ha tenido un efecto totalmente contrario en su amiga, ya que la reacción de Kylie Jenner ha sido totalmente opuesta a la de Rosalía. En cuanto ha visto el reflejo que le ha dado la aplicación, la estadounidense ha confesado que no le gustaba el resultado, algo que ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de este breve TikTok.

Sin duda, las respuestas que está generando este filtro tan viral están siendo de lo más variadas, pero, aun así, si hay algo que está claro es que tanto Rosalía como Kylie Jenner continúan viéndose preciosas incluso con este envejecimiento artificial.