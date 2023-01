LLYLM de Rosalía se filtra horas antes de su estreno

LLYLM, o 'Lie Me Like You Love Me', ya se puede escuchar en redes sociales, y no de manera oficial. Resulta que el lanzamiento, típicamente previsto para los viernes dada la importancia de Rosalía, se ha propagado como la pólvora desde que algunos usuarios con acceso al Spotify neozelandés grabaran y distribuyeran el single.

Usuarios en Twitter reportan que los tres minutos de la canción les llegaron por WhatsApp, ya que estos estrenos se suelen hacer por franjas horarias y a las 12 de la noche en cada país. Aunque parece raro, quizá no contaban en la plataforma musical que en Nueva Zelanda se compartiría por métodos ilegales el nuevo trabajo de la catalana.

La aplicación pirateada de Spotify permite cambiar las zonas horarias, y según se ha popularizado el truco, también se ha multiplicado el número de descargas ilegales de la misma. Es un hecho que le sucedió a Motomami, el discazo del año pasado, y las reviews no oficiales ya han llegado a las redes con LLYLM. Algo nos dice que es una situación de la que tomarán nota para que no vuelva a ocurrir...

"Son tres canciones en una" es la opinión más repartida, coincidiendo muchos términos de búsqueda con la palabra "temazo". Solo el estribillo está en inglés, después de que tonteara con el asunto en los teaser que había hecho, y dice "Baby lie like you love me / Lie like you love me", un doble sentido que da título a la filtración.

El ejército discográfico de Rosalía ha comenzado a tirar de manera masiva cualquier contenido que detecte con fragmentos de la canción, ya sea en Instagram, Twitter, TikTok of Facebook. Es un esfuerzo en parte inútil, porque en apenas un rato saldrá la versión definitiva, en máxima calidad de audio y, en general, los auténticos fans respetan los lanzamientos oficiales. Pero quizá la curiosidad fue demasiado fuerte en este caso.