Rosalía adelanta detalles sobre 'LLYLM' y sorprende a los fans antes del videoclip

Apenas faltan unas horas para el lanzamiento de 'LLYLM' o 'Lie Like You Love Me', el nuevo single de Rosalía que prometía un buen comienzo de año para la cantante. Los spoilers dieron a entender que se trataría de una canción en inglés, pero el nuevo adelanto que ha publicado la cantante en su cuenta de TikTok ha demostrado que solo el estribillo estará escrito en ese idioma. Esto ha sido un alivio para muchos de sus seguidores que, aunque estaban encantados de escuchar cualquier cosa que quisiese lanzar Rosalía, prefieren que se mantenga en el sector de la música en español.

La razón por la que toda la canción es en español excepto el estribillo la podemos encontrar en su letra: por lo visto, Rosalía quiere explicar sus sentimientos de la forma más clara posible al amor al que se refiere, y escoge el inglés para que se le entienda más fácil. Lo cierto es que las palabras escogidas para esa parte de la canción no podrían ser más pegadizas, y añaden un toque extra a una canción que podría haber pasado más desapercibida si fuese totalmente en español. La artista vuelve a innovar y a hacer algo que no había hecho nunca antes en su trayectoria, y con ello ha dejado sorprendidos a muchos de sus fans.

Tras escuchar la instrumental de forma un poco más clara, con el build up previo al estribillo, queda claro que 'LLYLM' va a ser una canción 100% Rosalía: todos los pequeños detalles que se pueden escuchar son tremendamente similares al estilo que la ha caracterizado hasta ahora, así que no cabe duda de que sus seguidores la recibirán sin sentir ningún tipo de extrañeza. Todavía queda mucho por descubrir de esta canción, y solo habrá que esperar unas cuantas horas más para conocer todos sus secretos.