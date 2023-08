La madre del niño prodigio del speedcubbing, Yiheng Wang, de 9 años, explica el vídeo de la bronca en la final del mundial del Cubo de Rubik

Recientemente se ha celebrado en Seúl, Corea del Sur, el Campeonato Mundial del Cubo de Rubik. Una cita organizada por la World Cube Association en la que han participado los Speedcubers más famosos del mundo incluidos Max Park, Tymon Kolasiński, Felik Zemdegs y Yiheng Wang.

En la prueba reina del campeonato, la de 3x3x3, se ha coronado campeón del mundo Max Park en una final de infarto en la que obtuvo una media de 5.31 segundos por delante del Yiheng Wang que tuvo una media de 5.32 y Tympon Kolasinski que tuvo una media de 5.42.

Pero tras el campeonate se han vuelto virales estas imágenes en las que se ve como la madre de Yiheng Wang abroncaba al pequeño speedcuber de sólo 9 años de edad su madre ha publicado una carta en Reddit explicar lo sucedido tras todas las críticas que está recibiendo.

"Finalmente de regreso a China, y tenga algo de tiempo para explicar lo que sucedió sobre lo que pasó después de la final 3x3 en el Campeonato Mundial. En primer lugar, realmente no entiendo por qué alguien sigue mirando mi expresión facial de principio a fin. En segundo lugar, en cada ronda de la competencia de Yiheng, lo que habíamos estado tratando de hacer era averiguar la razón (bloquear, +2, detener el cronómetro, etc.). Solía ​​mirarme antes de empezar a resolver, porque eso lo hace relajarse.Para él, cualquier promedio sub6 (y promedio bajo 6) en un borrador sería normal. No solo para Yiheng, tratamos de analizar a otros niños chinos allí. Algunos de ustedes probablemente vieron al entrenador de Yiheng en el lugar, también estaba entrenando a otros niños", ha dicho.

"Si el chico que grabó las imágenes hubiera estado viéndonos desde el principio se habría dado cuenta de que Yiheng no quería que ni si entrenador ni yo nos separaramos de su lado pero teniamos que ayudar a otros niños", ha añadido

El joven Yiheng Wang (China), de 9 años, se hizo conocido al batir el récord del tiempo promedio más rápido para resolver un cubo de rubik de 3x3x3, con un tiempo de 4,69 segundos.

El joven Yiheng destronó entonces a los expertos Max Park (EE.UU.) y Tymon Kolasiński (Polonia), que ostentaban conjuntamente el récord con un tiempo de 4,86 segundos. P

Yiheng registró su tiempo récord durante la semifinal de la prueba Yong Jun KL Speedcubing 2023, celebrada en Kuala Lumpur (Malasia) el 12 de marzo.

A lo largo de cinco pruebas, registró tiempos de 4,35, 3,90, 4,41, 5,31 y 6,16 segundos. Según las normas de la Asociación Mundial del Cubo (World Cube Association) , los tiempos más rápido y más lento se descuentan a la hora de calcular la media.

Un record que sólo le duró unos meses ya que fue superado recientemente por Max Park el pasado mes de junio.