Muere una niña de 12 años en el peligroso Blackout Challenge de TikTok

Ni tres semanas llevamos de 2023 y ya tenemos que reportar una muerte más relacionada con el mundo de las redes sociales, con el agravante de que es una menor de edad. Hablamos de Milagros Soto, de apenas 12 años, quien perdió la vida mientras probaba un challenge de TikTok.

La niña, hija de padres separados, estaba pasando unos días en casa de su progenitor cuando al parecer recibió una llamada por esa red social, algo que se sale de la norma. En los términos de servicio de la misma se indica que ningún menor de 13 debería usarla, y que se tienen que tener al menos 16 para enviar y recibir mensajes privados. Sin ninguna duda, para evitar situaciones como la vivida en esta fatalidad.

Durante la conversación, en la que al parecer participaron varios compañeros de clase, la familia de Milagros dice que se la "incentivó". Así lo afirma Laura Luque, tía de de la pequeña, en una publicación de Facebook: "Le mandaron un enlace, un compañero de escuela. Ella lo abrió y estaba en una videollamada con sus compañeros. Ella lo hizo [el reto], hay un vídeo, ella se muestra arrancando desde un principio hasta cuando pierde la vida. Es muy difícil para nosotros, para su familia, porque todavía no entendemos por qué".

Luque continúa pidiendo que se comparta la historia "para que a ningún chico le pase" y los padres "puedan estar atentos", ya que en el caso de su sobrina no sabían que tenía la aplicación instalada en el teléfono. "Mi familia y yo no tenemos consuelo".

"Estamos en una sociedad en la que si no hacés esto no sos parte del grupo, si no hacés lo que te decimos sos una cagona. Esto está en curso, se está investigando, y yo no voy a parar hasta saber que pasó con Mili. Lo único que se es que ella no hubiera sido capaz de quitarse la vida", añade.

Lo dice porque las autoridades están investigando el asunto como suicidio, porque el Blackout Challenge va un poco de eso. Consiste en desmayarse ahogándose de manera supuestamente controlada, para después contar la experiencia en TikTok. Al parecer Milagros ya lo había probado en ocasiones anteriores.

Twitter se ha llenado de condolencias, avisos y menciones a otros casos similares, recordando siempre que la app debe estar cuidadosamente vigilada por padres o tutores cuando los usuarios son menores de edad. Como cualquier red social, vaya.