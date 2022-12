Nikola Tesla y el Espíritu Santo

Nikola Tesla fue un genio como todos ya sabemos, y para compensar que estuvo un poco puteado por su socio Edison un día le envié el Espíritu Santo. De los dos grandes inventores, Tesla era mi elegido. Os cuento.

Desde 1900 Tesla vivía de hotel en hotel acumulando facturas impagadas. Además de la electricidad, era también un genio del simpa.

Paseaba hasta un parque todos los días para alimentar a las palomas. Estando en el hotel St Regis de Nueva York, se dedicó a alimentarlas en la ventana de la habitación, atrayendo a los pichones heridos para curarlos. Afirmaba que era visitado diariamente por una paloma blanca que había recogido cuando estaba herida. Se gastó más de 2000 dólares, incluyendo la construcción de un dispositivo que sostuvo al animal cómodamente para que sus huesos pudieran sanar, curando sus alas y patas rotas. Tesla declaró:

"He estado alimentando palomas, miles de ellas durante años. Pero había una, un pájaro hermoso, de color blanco puro con puntas gris claro en sus alas; ese era diferente. Era una hembra. Solo tenía que desear llamarla y ella venía volando hacia mí. Me encantaba esa paloma como un hombre ama a una mujer, y ella me amaba. Mientras la tuve, hubo un propósito en mi vida".

Las facturas impagadas de Tesla y las quejas sobre el desastre de su alimentación a las palomas lo obligaron a abandonar el St. Regis en 1923, el Hotel Pennsylvania en 1930 y el Hotel Governor Clinton en 1934. En un momento dado, también ocupó habitaciones en el edificio JPMorgan Chase Tower de Nueva York.

En 1934, se mudó al Hotel Wyndham New Yorker, y la Westinghouse Electric & Manufacturing Company comenzó a pagarle 125 dólares por mes, además de abonar su alquiler, gastos que la compañía pagaría durante el resto de la vida de Tesla.

Y así, el hombre que había nacido durante una tormenta eléctrica y vino a traer luz al mundo pudo cuidar tranquilo y sin preocupaciones del Espíritu Santo y todos sus descendientes. Amén.