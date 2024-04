Un niño de dos años tiene el síndrome de hombre lobo después de que su madre "comiera un gato salvaje durante el embarazo"

Jaren Gamongan, de dos años, de Apayao, Filipinas, nació con una cabellera abundante, patillas negras y parches que le llenaban la cara, el cuello, la espalda y los brazos.

Su supersticiosa madre, Alma, creía que la apariencia del niño se debía a una maldición que recibió cuando se comió un gato salvaje mientras estaba embarazada del niño.

Dijo que durante su embarazo tuvo antojos incontrolables de gatos monteses, un plato exótico que se encuentra en la remota región montañosa donde vive.

Alma dijo que buscó un felino negro entre amigos del pueblo y se lo comió, salteado con hierbas, de lo que luego se arrepintió cuando nació Jaren. Los vecinos locales reforzaron sus ideas sobre una maldición.

Sin embargo, cuando finalmente llevó a Jaren a médicos calificados este mes, descubrieron que tenía una condición médica llamada hipertricosis, un síndrome increíblemente raro del que sólo se han reportado entre 50 y 100 casos en todo el mundo desde la Edad Media.

Las imágenes muestran a Jaren este año jugando en un edificio y en su casa a pesar de tener una condición médica que le daba rasgos faciales extraños.

Alma dijo: "Me preocupo mucho por él cuando llegue el momento de ir a la escuela". Podría ser intimidado por ser diferente.

"Me culpé cuando él nació por los antojos que tenía. Me sentí muy culpable. Pero recientemente los médicos me dijeron que no estaba relacionado"

De los tres hijos de Alma, el hijo del medio, Jaren, era el único con una apariencia extraña, y su hermana mayor y su hermanito estaban sanos.

Ella dijo que Jaren era un niño feliz y juguetón, pero se queja de tener erupciones que le pican cuando hace calor.

Alma dijo: "Le daré un baño cuando haga calor. Incluso intentamos cortar el cabello, pero volvía a crecer aún más y más grueso, así que dejamos de hacerlo".

Alma finalmente tuvo una consulta con un dermatólogo que confirmó que la condición de Jaren era una hipertricosis ultra rara, también llamada "síndrome del hombre lobo". que sólo afecta a aproximadamente "una de cada mil millones de personas". Se cree que sólo se han notificado 50 casos en todo el mundo desde la Edad Media.

La Dra. Ravelinda Soriano Pérez, que examinó a Jaren, dijo: "Creemos que se trata de una enfermedad hereditaria, pero es muy rara. Sólo una de cada mil millones de personas podría padecerla".

El médico agregó que si bien la hipertricosis no tiene cura, tratamientos como la depilación láser podrían ayudar a la afección.

Ella dijo: "Intentaremos hacer diez sesiones en cuatro a seis semanas y luego observaremos".

Mamá Alma ahora pide ayuda a los buenos samaritanos, ya que cada sesión le costaría a la familia unos 40 euros.

Ella dijo: "Estoy muy agradecida a quienes ya nos ayudaron. Espero que mi hijo pueda tener mejores oportunidades en la vida con su ayuda".