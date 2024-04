Un niño de tres años se vuelve viral por ayudar a su madre en silla de ruedas

Este es el momento conmovedor en el que un joven ayuda a su madre discapacitada en el último acto amable que ha llevado a cabo.

Alyssa Higgins ha estado en silla de ruedas desde que nació después de que su médula espinal se dañara cuando la sacaban del útero.

Debido a esta tragedia, no pudo respirar por sí misma y fue conectada a un ventilador. Ella sólo ha conocido una vida en silla de ruedas y a veces necesita ayuda.

A pesar de no depender de su hijo Luke, de tres años, regularmente busca ayudar a su madre siempre que sea posible.

Alyssa, de Haverstraw, Nueva York, EE.UU., explicó: "Es un niño pequeño que quiere ser independiente, sin importar lo que vea".

"Creo que ve que soy independiente y estoy tratando de enseñarle lo más posible a ser igual. Me gusta cuando me ayuda, pero es porque quiere". asegura sobre el pequeño.

"Lo que más me gusta es que si mi esposo me ayuda con algo y quiere hacerlo, se asustará. ¡Se cabrea mucho con mi esposo!".

Luke siempre está ahí para Alyssa siempre que sea posible, lo cual es algo que llena el corazón de Alyssa de orgullo y alegría.

El niño ayuda constantemente a su padre a ayudarla a levantarse de la cama y a levantarla del sofá. Además de esto, la ayudará a subir al coche empujándola por una rampa.

Hablando de su hijo y su accidente, Alyssa explicó: "Mi accidente, la forma en que ocurrió es muy raro, muy raro".

"Las personas que han tenido un accidente anteriormente podían caminar, por lo que les resulta difícil porque saben cómo era la vida antes. Yo nunca había experimentado eso; estoy discapacitado desde que nací".

"Cuando me sacaron, estaba llorando y sin respirar. Estaba básicamente como negra y azul. Era un bebé totalmente bien, sana y sin discapacidad, hasta que me sacaron", aseguró.

"A Luke le gusta ayudarme a subir y bajar del sofá y le gusta abrirme la puerta del coche y empujarme hacia la rampa".

"Todo ha sido un juego para él. Realmente no dice que me está cuidando, solo que es un juego divertido. Todo lo que hace lo ve como divertido y como si no me cuidara", ha sentenciado.

Alyssa se ha vuelto viral en redes sociales acumulando casi 200.000 seguidores en TikTok y en Instagram respectivamente y en gran parte es gracias a los vídeos en que su hijo la ayuda.