Los nuevos clásicos del verano

Los clásicos del verano son el gazpacho, la sandía y David Civera, pero los tiempos han ido sumando otros nuevos. Aquí un pequeño repaso.

Récords de temperaturas

Hemos construido una sociedad basada en el CO2 y somos los plusmarquistas mundiales del calentamiento global. Da igual qué récord hayamos batido el año anterior que este hay

Mbappé engañando al Madrid para que los Qataríes le doble el sueldo es ya uno de los clásicos de verano. Empieza en junio y termina en septiembre, lo cuadra. Su sueldo crecerá otros nuevos y los medios se hacen eco de ello: El récord de temperatura mundial en el Valle de la Muerte, el primer abanico vendido en Siberia, el primer flamenquín frito a temperatura ambiente en Córdoba.

Mbappé estafando al Madrid exponecialmente verano a verano hasta convertirse en el hombre más rico del mundo superando al hombre ese que sacó las chanclas con la bandera de Brasil.

Macrofestivales caóticos.

El Primavera Sound Madrid parecía la segunda parte de Apocalipse Now, el MacCool se celebró hace un mes y todavía hay gente que no ha conseguido un taxi para volver a casa, el Reggaetón Beach directamente se canceló porque el Ayuntamiento del PP (¡del PP!) Directamente consideró que no cumplía con las garantías mínimas. La burbuja de los macrofestivales está pinchando y dentro de unos años no entenderemos como la gente pagaba 300€ por dormir en un cámping entre adictos a la ketamina y esperaba una hora de cola para soltar 10€ por una cerveza caliente.

El Tour de Francia

Clásico ineludible de comienzos del verano. Gente subiendo montañas cada vez más altas durante cinco horas diarias durante tres semanas. ¿Con la fresquita? No, a las tres de la tarde. Luego los aficionados se sorprenden cuando descubre que iban hasta las trancas.

Madrileños explicándole los mal que están las playas a los valencianos

El madrileño es un ser de tez blanca que aparece en los periodos estivales en la Costa Blanca. Se le reconoce fácilmente porque confunde las algas con basura y paga 20€ por paellas mixtas precocinadas. Dejo un vídeo de referencia.

Alcoholismo generalizado

¿En qué otra época del año puedes permitirte cascarte seis jarras de cerveza un martes por la noche? Ninguna.

El Grand Prix

El Grand Prix ha vuelto pero adaptado a los tiempos. Ahora una streamer (Cristinini) es copresentadora y las vaquillas son humanos disfrazados de furros. La final será Don Benito vs Villanueva de la Serena y el que gane elige el nombre del nuevo municipio.