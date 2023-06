Prohibido suicidarse

En Corea del Norte tenemos un problema con el suicidio, por algún motivo que desconocemos se ha puesto de moda como en España se han puesto de moda las camisetas oversize. Para frenar esta epidemia he decidido tomar medidas drásticas: prohibir el suicidio. El que se suicide, que se atenga a las consecuencias. Doce cadenas perpetuas y 40 años barriendo carreteras. Aunque haya que juzgarlo post-mortem, esos sinvergüenzas no se van a ir de rositas.

Con esta medida demostramos una vez más que somos un gobierno decidido y con determinación. A mí no me hace falta ir a divertirme a El Hormiguero, problema que veo problema que soluciono. Todos mis asesores me han felicitado por la genialidad para cortar de raíz el suicidio, así que he optado por lanzar una serie de medidas en la misma línea.

Prohibido estar triste. La salud mental es un tema muy serio y como tal hay que afrontarlo, a partir de ahora estar triste estará pensado por ley.

Prohibidos los cortes de digestión para que la gente pueda meterse en la piscina sin miedo después de meterse un chuletón, seis jarras de cervezas y media Comtessa entre pecho y espalda.

Prohibidos los asesinatos. Una medida que estoy convencido puede hacer descender la criminalidad.

Prohibido cenar brócoli y pechuga a la plancha y meterse un paquete de galletas Príncipe media hora después.

Prohibido convocar elecciones a más de 40º a la sombra.

Prohibido ser tertuliano experto en pandemias, volcanes y macroeconomía al mismo tiempo.

Prohibido llamar hamburguesa vegana a un mazacote de lentejas aplastado.

Prohibido Corea del Sur.