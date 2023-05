Por qué Jesús no ha vuelto a la Tierra como prometió

"Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.'" Mateo 24:30

"De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca."Mateo 24:34

Mucho tiempo lleváis esperando la Segunda Venida de Cristo. Cómo véis, la anuncié en el siglo I para esa misma generación, pero luego me lo pensé mejor y sigo en el cielo. Soy como ese amigo que te da la turra con eso de quedar, pero luego él nunca aparece.

¿Motivos?

1. La otra vez que bajé me crucificásteis, no me fío.

2. Con sólo doce followers hoy no se puede hacer nada.

3. Si me pongo a convertir el agua en vino, me acusaríais de fomentar el alcoholismo. Los veganos se quejarían de que multiplique peces para comer.

4. Empezar de okupa en un portal cada vez está peor visto.

5. Explicar en Tik Tok que dejé embarazada a mi madre de mí mismo sería un poco lioso.

6. Los romanos siguen existiendo.

7. Muchas veces pienso que es mejor enviar otro Diluvio, pero esta vez sin arca.

8. Tengo alquilado el mundo al demonio y todavía le queda contrato.

9. Demasiados móviles con cámaras grabándolo todo. Si os fijáis, desde que todo el mundo tiene una cámara en la mano, mi madre no se ha vuelto a aparecer.

10. Mi Padre ya no me deja bajar, teme que me haga influencer y no vuelva a subir.