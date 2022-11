¿Qué opina Dios sobre la guerra? ¿Qué dice la Biblia sobre la guerra?

Dios es amor, menos cuando se enfada. El ser humano fue creado a su imagen y semejanza, y desde el principio de los tiempos hasta hoy mismo no ha parado de matarse en guerras estúpidas. Y en cada una de esas guerras, cada bando asegura siempre contar con el apoyo divino.

Todas las iglesias de las diferentes religiones nos venden a sus dioses como seres de luz pacíficos e infinitamente buenos, pero nada más lejos de la realidad.

El Dios de los cristianos, por ejemplo, además de eliminar un buen día a toda la humanidad con un diluvio y asesinar otro a los bebés primogénitos de los egipcios, no paraba de exhortar a su Pueblo Elegido para que guerrease y exterminase a todos los pueblos vecinos y se quedase con todas sus tierras. A lo largo de buena parte del Antiguo Testamento Dios lo repite una y otra vez. Por ejemplo:

"Del todo los destruirás: al heteo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo, y al jebuseo, como el SEÑOR tu Dios te ha mandado" ( Deuteronomio 20:17)

Y cuando decía "del todo", era eso, del todo:

En 1 Samuel 15:2-3, Dios ordenó a Saúl y a los Israelitas, "Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos".

La Iglesia alega que eso son cosas del Antiguo Testamento ( como si no fuera parte de la Biblia, es más la parte más amplia) y que luego el Dios cruel y vengativo que allí se describe se transforma en el dulce Jesús del Nuevo.

Pues bien, Jesús de dulce tenía poco. Todos recordamos cuando se lió a latigazos en el templo, por no hablar de otros episodios menos conocidos como cuando maldijo enojado a una pobre higuera que no le dio frutos ¡porque no era la temporada!

Tal y como cuenta la Biblia, Jesús iba acompañado de zelotes ( nacionalistas judíos violentos) y de un séquito armado.

"Entonces les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una" (Lucas 22:36)

¿Y qué os parece esto que dice el dulce Jesús en Mateo 10 34-36 ?

"No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto

al hombre contra su padre,

a la hija contra su madre,

a la nuera contra su suegra;

los enemigos de cada cual

serán los de su propia familia".

Jesucristo era uno de tantos Mesías de la época al que muchos seguían porque esperaban que les librase de la dominación de los romanos. ¿Y qué pasó? Pues que como los Evangelios cuentan, los romanos le condenaron por sedición y le crucificaron (pena reservada para los crímenes contra el Imperio) con un cartel que decía ("Rey de los Judíos").

Amén.