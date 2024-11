Quién es Axiom, el wrestler español que lo está petando en WWE

Carlos Ruiz es un madrileño, de Vallecas, que nació en el año 1997. Es de suponer que su infancia fue, entonces, similar a la de otros niños de su generación, jugando por el barrio y viendo Dragon Ball por la tele. También es de asumir que, cuando el mal llamado pressing catch se empezó a emitir en la televisión en abierto a mediados de los dosmiles, acabó hipnotizado por los Rey Mysterio, Batista y Brian Kendrick que ofrecían un espectáculo sin parangón. Su destino estaba sellado, debutó como luchador profesional en el año 2012 y desde entonces no ha dejado de volar, ganándose un nombre en el circuito independiente que le ha permitido llegar hasta la mayor empresa de wrestling del mundo.

El apodo por el que fue más conocido en las indies era A-Kid. En la promoción White Wolf Wrestling dio sus primeros pasos, y desde ahí, con el tiempo, luchó en Pro Wrestling Guerrilla, Progress Wrestling, CHIKARA o Defiant Wrestling. Fue el primer español en recibir una calificación de cinco estrellas por parte de la Wrestling Observer Newsletter, gracias a un combate contra Zack Sabre Jr. También es el más joven al momento de recibir dicho honor. Atlético, ágil, rápido, certero… Sus cualidades le sirvieron para, en el año 2019, entrar en la división de Reino Unido de NXT, la que podríamos dar en llamar cantera de WWE. Las estrellas que ahí compiten ahora son las grandes superestrellas del mañana, como demuestra el éxito de nombres como Seth Rollins, Becky Lynch o, mirando a la división de UK, GUNTHER y Rhea Ripley.

En Inglaterra logró coronarse como el primer campeón de la NXT Heritage Cup, un trofeo que se disputaba a varias rondas y que ostentó durante varios meses. Debido a los efectos del Covid, NXT UK fue absorbida por NXT de Estados Unidos, show en el que compite bajo un nuevo nick. El Niño Anónimo ahora se llama Axiom y lleva una máscara, viviendo un personaje superheroico y matemático que, una vez más, se va abriendo camino. Actualmente es campeón por parejas de NXT junto a Nathan Frazier, formando juntos el equipo conocido como Fraxiom. Es el primer español no solo en ser contratado por WWE, sino en conseguir un título con la empresa. Están en medio de su segundo reinado y son uno de los mayores atractivos del show que ahora se emite en The CW. "Un técnico mágico y calculador sobre el ring" le define la propia WWE. El Niño Anónimo de Vallecas es ya todo un superhéroe en la mayor empresa de wrestling del mundo, y un orgullo deportivo español que no va a dejar de crecer y de volar cada vez más alto.