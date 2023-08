Retiran la X de la sede de Twitter tan solo unos días después de colocarla, debido a las quejas de los vecinos

Desde que Elon Musk anunció el rebranding de Twitter, las redes no han cesado sus críticas sobre este cambio: desde el nuevo nombre hasta el cambio de logo, parece que estas decisiones no han convencido a los amantes de esta red social. Aun así, el CEO de Twitter / X sigue con esta idea muy metida en la cabeza, por lo que tristemente el mítico pájaro azul seguirá desapareciendo de esta red social a medida que pasen los días. Pero, pese a que los tuiteros no están consiguiendo ganar esta guerra, parece que hay una batalla que sí que han conseguido vencer: la del cartel de la X gigante en la sede de Twitter.

Era de esperar que, a raíz de este rebranding, Elon Musk no fuera a mantener el pájaro azul en su sede, por lo que las redes no se extrañaron cuando se enteraron de que estaban retirándolo del edificio. Pero, lo que sí que no vieron venir fue que el sustituto de este logo en el edificio iba a ser una X gigante que producía una luz tan brillante que resultaba prácticamente imposible mirarla sin apartar la mirada.

Por ello, las críticas alrededor de esta señal no tardaron en aumentar dentro de Twitter, especialmente porque muchos pensaron en los vecinos que viven frente a esta sede, ya que debía ser horrible tener ese foco deslumbrándoles todo el tiempo. Y, por lo que parece, estas críticas no estaban muy lejos de la realidad, ya que Elon Musk ha tenido que retirar este cartel tan solo unos días después de colocarlo, debido a que los vecinos se han quejado sobre la luz que produce esta X gigante.

Según han declarado los funcionarios de San Francisco al medio internacional BBC, tuvieron que investigar la situación de este cartel después de su colocación, ya que les llegaron "numerosas quejas" sobre ella, motivo por el que finalmente la han retirado. Por tanto, habrá que ver si Elon Musk decide colocar un nuevo diseño de esta X sobre la sede de Twitter o si, por ahora, optará por dejar este edificio sin ningún logo que lo identifique.