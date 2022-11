Ron-Naranja: DeSantis y Trump

Trump está esperando ver si gana o pierde en el Senado para decidir si las elecciones han sido limpias. Es un competidor nato. Hasta le ha echado la culpa a su mujer de los malos resultados según los medios estadounidenses, y lleva razón. Si Melania le hubiese dicho que estaba eligiendo a los candidatos equivocados, no habría elegido tan mal. Lo que pasa es que ya sabemos cómo son las mujeres. Estas elecciones no son presidenciales pero está en juego la reputación de Trump, una reputación que ha ido labrando durante años pequeñas excepciones como el asalto al Congreso y el baneo de Twitter.

Si no saca buenos resultados (los votos tardan varios días en contarse), Trump podría dudar si presentarse a las primarias o incluso perderlas con Ron DeSantis, que no es una marca de bebidas. Podríamos definir a Ron DeSantis como un Donald Trump sin el pelo y la cara nararanja ni un golpe de Estado en su currículum. DeSantis ha arrasado en Florida, un estado lleno de inmigrantes cubanos y ya se sabe que los cubanos aman el ron. Hasta ayer se daba por hecho que Trump sería el candidato republicano y más que posible presidente en 2024 pero ahora el futuro de Estados Unidos naranja y más ron. Sobre todo porque los republicanos han sacado unos resultados malos contra un Biden con la inflación de los años 70, con la recesión de los 80 y con la memoria de los 90. Ahora mismo, el presidente de Estados Unidos no sabe que es presidente de Estados Unidos.

El problema de Trump es que no sabe perder, que aprenda del Atlético de Madrid, que lo hace cada 4 días. Por lo menos ahora el fracaso de los republicanos es culpa de Melania. La última vez que perdió, un grupo de frikis salidos de Jumanji asaltaron el Congreso de Estados Unidos. Vamos a mejor.