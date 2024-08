Sale a la luz que Hailey Bieber pidió ayuda a Selena Gomez después de recibir amenazas de muerte

La relación entre Selena Gomez y Hailey Bieber ha sido objeto de rumores y especulaciones durante años, especialmente en las redes sociales. Sin embargo, Gomez, de 32 años, ha utilizado su plataforma para promover un mensaje de respeto hacia la esposa de su exnovio, Justin Bieber.

El año pasado, Selena recurrió a su cuenta de Instagram para abordar directamente el acoso que Hailey, de 27 años, estaba recibiendo. "Hailey Bieber se comunicó conmigo y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y mucha negatividad odiosa", compartió Selena en sus historias de Instagram. La cantante y actriz enfatizó su oposición al odio en línea, declarando: "Esto no es lo que defiendo. Nadie debería tener que sufrir odio o acoso". Además, instó a sus seguidores a practicar la bondad: "Siempre he defendido la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga".

Los rumores de tensión entre Selena y Hailey habían cobrado fuerza en las redes sociales, con acusaciones de que Hailey se burlaba de la ex de su esposo. Justin Bieber también fue criticado, y algunos fans lo llamaron "mezquino" y "egoísta". Un video de Hailey supuestamente burlándose de Taylor Swift, amiga cercana de Selena, resurgió en TikTok, lo que llevó a Selena a defender a Swift diciendo: "Lo siento mucho, mi mejor amiga es y sigue siendo una de las mejores en la industria".

El incidente provocó que los fans de Selena se movilizaran en defensa de su ídolo, etiquetando a Hailey como una "chica cruel" y sometiéndola a un intenso bullying en línea. Durante este tiempo, Hailey enfrentó una avalancha de críticas bastante destructiva. Aún así, Hailey, quien ahora espera un bebé con Justin, aclaró: "Selena no me debe nada, ninguno de los dos nos debemos nada, excepto respeto. La respeto mucho. La respeto, no hay ningún drama personal".

Desde luego, es sorprendente que Hailey acudiese a Selena para buscar ayuda en una situación como esta. Sin embargo, dice mucho a su favor que Gomez aceptase este llamado de emergencia y saliese en defensa de la esposa de su expareja.