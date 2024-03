Selena Gomez publica dos fotos en ropa interior en Instagram, las borra al instante y sus fans salen a defenderla

Selena Gomez publicó y luego eliminó dos fotos en ropa interior en su Instagram que han provocado una discusión sobre la positividad corporal.

En una serie de selfies subidos a sus historias de Instagram eliminadas desde entonces, la estrella de Only Murders in the Building, mostraba su voluptuoso escote mientras miraba sensualmente a la cámara con una mano detrás de la cabeza.

La cantante lucía su pelo ondulado lleno de volumen, un maquillaje de ojos espectacular con sombra de ojos color bronce, largas pestañas y labios color rojo.

Desafortunadamente, Selena Gomez no es ajena a las críticas en redes sociales, pero sus fans siempre la respaldan. Selena se ha mantenido bastante transparente sobre su relación de amor y odio con las redes sociales y su decisión de tomar descansos de las aplicaciones por su salud mental.

Pero en los últimos tiempo también parece tener más confianza en las cosas que publica, desde divertidos TikToks hasta momentos íntimos de su nueva relación con Benny Blanco.

Las fotos, que no tienen ningún problema ni deberían generar ningún revuelo, saltaron a Twitter donde se ha iniciado un debate entre las personas que decían que "no podían reconocerla" o que "se veía diferente" y también hubo algunos comentarios insensibles sobre su peso.

Pero los fans de Selena Gómez salieron en su defensa: "Abrí Twitter y vi que la gente (en su mayoría hombres) odiaba esta foto de Selena Gomez llamándola gorda y fea... NECESITAS QUE TE REVISEN LOS PUTOS OJOS Y TU MANDÍBULA, SE ESTÁN VIENDO TUS INSEGURIDADES IDIOTA".

"Madurar es darse cuenta de que Selena Gómez nunca se hace la víctima, son todos los matones que la convierten en víctima, porque ¿cómo puede una simple selfie traerle tanto odio?", aseguró otro fan.