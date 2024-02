Selena Gomez declara su amor a Benny Blanco por San Valentín después de esa incendiaria foto juntos y de anunciar nuevo single

Selena Gomez no para de demostrar su amor por su novio Benny Blanco. Desde apariciones publicas a fotos incendiarias en redes sociales se nota que Selena está completamente enamorada y no puede ocultarlo.

Este 14 de febrero, la cantante y actriz compartió una dulce publicación por el Día de San Valentín en su historia de Instagram para conmemorar el primero día de los enamorados que con Blanco, de 35 años.

En la foto, se puede ver a Gómez acurrucada con el productor discográfico mientras saca la lengua y hace el signo de la paz. Mientras tanto, Blanco hizo una señal de V mientras presionaba sus dedos contra sus labios.

Blanco también rindió homenaje a su novia, compartiendo una foto de la cantante sonriendo mientras estaba sentada en la parte trasera de un coche con un abrigo de piel y un pañuelo blanco alrededor de su cabeza.

Este intercambio de historias por San Valentín llega justo después de que se volviera viral una atrevida e incendiaria foto, que Selena Gomez subió a su Instagram, en la que Benny Blanco aparece agarrando un pecho de Gomez, por encima de su vestido, de forma tierna mientras le besa el hombro.

Además la actriz y cantante también ha aprovechado San Valentín para sorprender a sus fans anunciando el lanzamiento de su nuevo single que se llamará Love On.

El anuncio de esta nuevo canción llegó a través de un intrigante correo electrónico enviado a los suscriptores de su newsletter, donde se presentaba un candado con forma de corazón acompañado del mensaje: "esto no tiene que ser algún tipo de ecuación matemática".

Al introducir el código 222, se desvelaba otra imagen del candado y la frase "CLOCK IN, BABY GET TO WORK. NIGHT SHIFT, BUT WITH ALL THE PERKS", sugiriendo que el estreno será el 22 de febrero.