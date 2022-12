TikTok podría incluir el formato de vídeo horizontal y competir con YouTube muy pronto

Desde que TikTok viese la luz hace más de seis años, la plataforma ha sufrido muchísimos cambios que han alterado la manera en la que sus usuarios la utilizan. Otras redes sociales, como Instagram o YouTube, han implementado funciones que simulan la idea original de TikTok, pero hasta ahora la app no había respondido de forma demasiado contundente a las amenazas de competencia. Esta realidad podría cambiar muy pronto, ya que, entre los próximos planes de TikTok, podría estar la inclusión del formato de vídeo horizontal, algo que hasta ahora siempre ha estado asociado, sobre todo, con YouTube.

Es complicado imaginar cuál sería la forma en la que este formato tendría cabida dentro del flujo de contenido de la app. Sus creadores están más que acostumbrados a producir videos cortos en formato vertical, así que sería todo un reto que los típicos 'trends' de la red social se adaptasen a la horizontalidad. Pero todo es cuestión de crear un buen diseño que esté integrado en la app de una manera natural: si YouTube Shorts e Instagram Reels pudieron, nada impide que TikTok no consiga innovar también.

Por supuesto, este no es más que un proyecto que todavía está en fase de pruebas y no tiene una confirmación oficial en lo que a continuidad se refiere. Son muchas las innovaciones que TikTok ha ido planteando y que finalmente han sido eliminadas por su pobre recepción, pero otras muchas sí han perdurado. La red social está en un momento de lo más delicado, a punto de enfrentarse a la posible prohibición de su descarga en territorio estadounidense, así que este tipo de mejoras en su utilidad no son la principal preocupación para su futuro. Aun así, será interesante descubrir si finalmente este formato horizontal se mimetiza con el que sus usuarios suelen hacer de una app tan restringida en su navegabilidad como TikTok.