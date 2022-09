Vendehúmos laborales: coaching, sectas multinivel y criptomonedas

Coaching y otras lobotomías empresariales

Parecía que la pandemia iba a terminar con los coaches empresariales gracias al teletrabajo, pero ha sido una predicción errónea. Ya nadie trabaja en casa; todo el mundo ha vuelto a la oficina bajo el ojo inquisidor del CEO, jefe o patrón de turno, y con ello, también las charlas de estos personajes sin oficio ni beneficio cuya labor es "ayudarte" a maximizar la productividad y ser más feliz en tu puesto de trabajo insuflándote frases motivacionales y fantasías cuan párroco en su sermón dominical para que te rindas a la gloria del Señor. Mismo pensamiento mágico que las sectas, pero aplicado al obrero redimido a la gloria de su patrón a cambio del salario mínimo profesional, y gracias. Tu objetivo y fin vital es sentir la empresa y el puesto como si fuesen un elemento emocional tan indispensable como respirar, hasta el punto de no importarte el quedar trabajando hasta horas intempestivas y regalar otras tantas horas extra a la empresa a cambio de un salario emocional, un currículum lleno de paja y la posibilidad imaginaria de beneficiarte de un ascenso. De la automotivación empresarial a lamer culos a los superiores y estar jodido hasta el final de tus días, hay un paso.

La secta del emprendimiento: consejos vendo que para mí no tengo

Si no consigues trabajo porque el mercado laboral es una basura, "emprende". Coge tu idea de trabajo ideal y hazte autónomo, mantén activo tu perfil de LinkedIn, vive pegado a tu portátil, smartphone y tablet, trabaja de sol a sol y responde cualquier mensaje de un posible proveedor o cliente a cualquier hora. Para el vendehúmos profesional, trabajar no tiene horarios; es cualquier momento. Y cualquier reclamo a destiempo es una oportunidad para ganar dinero, pero eso sí, él no mueve una paja de un lado a otro. "Quien algo quiere, algo le cuesta", afirman estos mazapanes parafraseando a las abuelas. "Sé jefe de tu vida", "sé dueño de tu destino", y enhorabuena por creerte una persona emprendedora por haberte dado de alta en autónomos porque nadie quiso contratarte y no te ha quedado más remedio para "hacer algo de provecho". Si un señor calvo con gafas, camisa con estampado de mandalas y tirantes o corbata te sugiere que emprendas después de contarle que estás más perdido que el barco del arroz, huye, quiere que seas otro esclavo más del sistema.

La secta del multinivel

Las empresas multinivel actúan también como sectas comerciales y no tienen temporalidad, pero en septiembre irrumpen fuerte intentando captar nuevos adeptos para lavar cerebros y enriquecerse a costa de la debilidad y vulnerabilidad de los captados. Su propósito es vender su producto mediante el reclutamiento de personas

con ansia por ingresar dinero con la conciencia un poco aflautada, generalmente un timo homeopático y supersticioso. Viven en una estructura piramidal donde los señores con corbata que hablan desde un pedestal y en voz alta, actúan como dioses, y los reclutados son una mierdecilla cuya labor es que vendan lo máximo posible para otorgarles un valor equivalente a lo que han conseguido timar. El bofetón a mano abierta que merecen estos sectarios es fruto de su proselitismo y reclutamiento fanático, exaltación del esfuerzo individual y el otorgamiento de logros personales según las ventas.

La secta de las criptomonedas

Otros que bien bailan. Las criptomonedas son el nuevo timo de la estampita como en su momento lo fue el mercadeo de los sellos gestionado por Afinsa, un grupo empresarial español especializado en la inversión de la parafilia filatélica, con temáticas tan interesantes y atractivas como las carreras de coches, las flores o el ajedrez. ¿A quién no le iba a interesar un sello con un Porsche o un peón en un tablero blanco y negro? Ahora con las criptomonedas, igual, otro mercado azuzado por ignorantes financieros en busca de acólitos utilizando las mismas técnicas sectarias y adiestradoras que las empresas multinivel, empleando como medio de mercadeo las monedas digitales, un intangible físico y también inmaterializable, aún peor que el timo de los sellos, que al menos los podías coger con pinzas, almacenar en álbumes y chupar para pegar.