De vender su novela en un supermercado a bestseller en Amazon: TikTok lanza a la fama a un escritor debutante

Está claro que TikTok viral tiene el poder de cambiar la vida de una persona y esta noticia es la mejor prueba de ello. En esta ocasión ha sido la vida de Shawn Warner, un estadounidense de 58 años que se encontraba en un supermercado tratando de vender su primera novela a quienes pasaran por ahí, la que ha dado un vuelco totalmente inesperado.

El culpable de este pequeño milagro de Internet ha sido el tiktoker Jerrad Swearenjin (@internetfamouslol), a quien le llamó tanto la atención la escena que estaba presenciando en un supermercado de Fort Worth, en Texas que decidió grabar un tiktok mientras charlando con este escritor novel.

"Este nuevo autor se veía súper desanimado cuando pasé frente a él por primera vez", dice Swearenjin al comienzo de su tiktok. "Así que antes de irme de la tienda decidí volver junto a él", añade después.

El vídeo, que acumula 18 millones de visualizaciones, comienza con el tiktoker preguntando al escritor sobre el libro. Este le explica que es su primera novela y que "trata de una adolescente que se une a un fantasma con múltiples personalidades para resolver el misterio de la muerte de sus padres".

El tiktoker Jerrad Swearenjin se adelantó a las posibles críticas y en su vídeo dejó claro de que detrás del acto de grabarse comprando un libro a este escritor no había ninguna clase de patrocinio, y que tampoco le conocía de antes. "Tan solo quería mostrar a un extraño algo de amabilidad", dijo en su vídeo.

Swearenjin no solo se hizo con una sola novela, sino que para contribuir a que su video se compartiera y llegara a más gente, le compró a Warner una segunda copia firmada para sortear entre sus seguidores. Esto le hizo particular ilusión al escritor, como se ve en el tiktok.

La combinación de la temática de la novela, con la tierna imagen de Warner vendiéndola en el supermercado y con la viralidad del vídeo hizo que las ventas del libro despegaran. Después del suceso viral, Swearenjin publicó un nuevo tiktok del autor Shawn Warner agradeciendo la reacción de la comunidad.

De un día para otro Shawan Warner se llevó la sorpresa de su vida cuando vio que su novela (titulada 'Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor') había alcanzado el puesto número uno de los libros más vendidos de Amazon del momento, contando además con reseñas positivas de cientos de usuarios.