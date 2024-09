YouTube lanza una nueva herramienta de IA para Shorts

Cuando llega septiembre, las grandes tecnológicas se animan a nuevos lanzamientos y a mejorar sus plataformas. Google no se queda atrás y, después de sus nuevos móviles Pixel, le llega el turno a su red de vídeos online. YouTube ha revelado una nueva herramienta de inteligencia artificial generativa para sus creadores de contenido. Se trata de Veo, que permitirá generar clips de seis segundos en base a los prompts de texto que se le ofrezcan. ¿El objetivo? "Generar sin esfuerzo un clip que encaja con el contenido que ya has capturado". Fondos para el vídeo, crear conceptos nuevos que no se pueden hacer de forma natural… O, dicho de otro modo, lo de siempre con estas herramientas generativas de IA que están tomando Internet desde el año 2023.

¿Qué recibimiento tendrá esta herramienta? De momento los hay que están a favor y que están en contra. Los que aprueban esta herramienta consideran que es imposible alejarse del avance tecnológico de estos tiempos y que, para mantenerse competitivos, hay que servirse de Inteligencia Artificial. Los que la desaprueban consideran que se está diluyendo el factor humano en la creación de contenido, sin tener en cuenta otros aspectos como la contaminación o el saltarse los derechos de autor por el robo de contenido.

Además de esta nueva herramienta de IA para Shorts, YouTube ha anunciado nuevas funciones para doblajes en otros idiomas mediante inteligencia artificial, así como nuevas secciones para gestionar sus comunidades. Este nuevo espacio actúa como una red social completa en la que los youtubers pueden conectar con sus suscriptores para compartir su día a día y discutir alrededor de sus últimos vídeos, pudiendo así entender mejor a su audiencia. También se ha trabajado en maneras de apoyar a pequeños creadores y nuevos sistemas para ganar dinero en la plataforma.